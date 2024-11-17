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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов

17 Ноября 2024 • 10:09 Комментировать

Центральный защитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Джонатан Та может перейти в европейский гранд. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно сведениям источника, 28-летний футболист сменит клубную прописку на правах свободного агента. Среди наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры называются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Джонатан провел десять поединков, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку. Он защищает цвета леверкузенского коллектива с июля 2015 года.

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