Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов

Центральный защитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Джонатан Та может перейти в европейский гранд. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно сведениям источника, 28-летний футболист сменит клубную прописку на правах свободного агента. Среди наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры называются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Джонатан провел десять поединков, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку. Он защищает цвета леверкузенского коллектива с июля 2015 года.