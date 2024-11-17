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«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»

17 Ноября 2024 • 01:58 Комментировать
Байер Л
...
Хайденхайм
23.11 17:30

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та был предложен мадридскому «Реалу».

Контракт немецкого футболиста с «фармацевтами» истекает по окончании сезона и не будет продлён, поэтому уже в январе его можно будет приобрести по значительно сниженной цене. Как информирует Marca, услуги Та были предложены «Реалу», но в настоящий момент клуб не рассматривает возможность подписания 28-летнего центрбека.

Мадридский гранд назывался в числе претендентов на Джонатана Та наряду с «Баварией» и «Барселоной». Мюнхенцы и каталонцы, по имеющимся данным, предпочитают переманить игрока в свои ряды летом на правах свободного агента.

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