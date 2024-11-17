Киммих ответил на вопрос о своей травме

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал своё состояние после повреждения, полученного в матче сборной Германии против Боснии и Герцеговины (7:0).

На 73-й минуте поединка Лиги наций Юлиан Нагельсманн вынужденно заменил капитана. К тому моменту немецкая национальная команда уже вела со счётом 6:0.

«Это не травма. Я бы не покинул поле, если бы в этом матче ещё что-то решалось. Я намерен сыграть в Венгрии во вторник», – приводит Bayern & Germany слова Киммиха.

Сборная Германии досрочно выиграла группу 3, набрав 13 очков после пяти туров. Заключительная встреча со сборной Венгрии пройдёт 19 ноября в 22:45 по московскому времени.