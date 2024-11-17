Нагельсманн прокомментировал травму Киммиха

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о состоянии Йозуа Киммиха.
Полузащитник «Баварии» был заменён на 73-й минуте матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины из-за повреждения.
«Киммих пострадал от ушиба лодыжки, но, надеюсь, ничего серьёзного», – приводит Bayern & Germany высказывания Нагельсманна из послематчевого интервью.
К моменту замены Йозуа Киммиха немецкая национальная команда успела забить шесть безответных мячей. В оставшееся время хозяева поля поразили ворота боснийцев ещё однажды. Итог встречи – 7:0.
Для Киммиха сегодняшний поединок стал 96-м в составе сборной Германии.
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