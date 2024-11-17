Сане забил за сборную Германии впервые за 14 месяцев

Вингер «Баварии» Лерой Сане отметился долгожданным голом за сборную Германии.

28-летний игрок появился на поле на 58-й минуте встречи Лиги наций со сборной Боснии и Герцеговины, заменив одноклубника Джамала Мусиалу. Уже на 66-й минуте Сане удалось отличиться и установить на табло счёт 6:0 – для него этот гол стал первым в составе немецкой национальной команды более чем за год. Предыдущий забитый мяч футболиста мюнхенского гранда за сборную состоялся 12 сентября 2023 года в товарищеском матче с Францией.

В активе Лероя Сане 14 голов в 66 встречах за бундестим с момента дебюта в ноябре 2015 года.