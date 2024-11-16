Агент Дэвиса лжёт — защитник договорился с «Реалом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Ранее агент канадца заявил, что никаких договоренностей с «Реалом» нет.

Как утверждает Хосе Феликс Диас, между Дэвисом и «Реалом» уже есть соглашение о переходе. По данным источника, агент защитника отрицает информацию, так как просто не может ее разглашать.

24-летний Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 15 встречах с учетом всех турниров и сделал три ассиста.

Действующий трудовой договор защитника с мюнхенским коллективом истекает следующим летом.