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Мусиала: «Зимой станет многое известно»

16 Ноября 2024 • 19:05 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала снова ответил на вопрос о своём будущем.

— Сейчас я сосредоточен на играх за сборную и «Баварию». Я знаю, что многие следят за моей ситуацией, но я стараюсь не думать об этом. Для меня важно оставаться в форме и показывать лучший футбол, пока у меня не будет перерыва. Тогда я смогу все обдумать. Думаю, что во время зимней паузы станет многое известно, — цитирует Мусиалу RND.

Мусиала выступает за основную команду «Баварии» с 2020 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 21-летнего хавбека составляет 130 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала

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