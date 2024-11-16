Мусиала: «Зимой станет многое известно»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала снова ответил на вопрос о своём будущем.

— Сейчас я сосредоточен на играх за сборную и «Баварию». Я знаю, что многие следят за моей ситуацией, но я стараюсь не думать об этом. Для меня важно оставаться в форме и показывать лучший футбол, пока у меня не будет перерыва. Тогда я смогу все обдумать. Думаю, что во время зимней паузы станет многое известно, — цитирует Мусиалу RND.

Мусиала выступает за основную команду «Баварии» с 2020 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 21-летнего хавбека составляет 130 млн евро.