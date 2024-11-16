«Бавария» хочет перехватить форварда у «Барселоны»

Канадский форвард Джонатан Дэвид, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует инсайдер Флориан Плеттенберг.

В немецком гранде довольны качеством футбола, которое демонстрирует Джонатан. Также большим плюсом является то, что трудовое соглашение Дэвида с «Лиллем» рассчитано до лета следующего года. Таким образом, «Бавария» может подписать нападающего бесплатно.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Джонатана также заинтересована каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Дэвид провел 19 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.