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«Бавария» хочет перехватить форварда у «Барселоны»

16 Ноября 2024 • 13:33 Комментировать

Канадский форвард Джонатан Дэвид, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует инсайдер Флориан Плеттенберг.

В немецком гранде довольны качеством футбола, которое демонстрирует Джонатан. Также большим плюсом является то, что трудовое соглашение Дэвида с «Лиллем» рассчитано до лета следующего года. Таким образом, «Бавария» может подписать нападающего бесплатно.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Джонатана также заинтересована каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Дэвид провел 19 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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