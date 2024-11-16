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Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»

16 Ноября 2024 • 10:59 Комментировать

Футбольный агент Недал Хуосе, который представляет интересы защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, прокомментировал информацию о переходе своего клиента в мадридский «Реал».

«Это ложь. У Дэвиса есть много вариантов, но мы пока ни с кем не договорились. Новый контракт с «Баварией»? Это один из возможных вариантов», - передает слова агента Sport.es.

Срок действующего трудового договора Альфонсо с немецким грандом истекает летом следующего года. Рыночная стоимость канадского латераля оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвис провел 15 поединков за «королевский» клуб, записав на свой счет три голевые передачи.

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