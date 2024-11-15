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Чемпионат Германии. Бундеслига

Три известных игрока могут покинуть «РБ Лейпциг» грядущей зимой слухи

15 Ноября 2024 • 16:43 Комментировать

Клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» зимой, скорее всего, будет активен на трансферном рынке, как в плане отъездов, так и приобретений. Новостью об этом делится Bild.

Так, клуб могут покинуть португальский форвард Андре Силва и северомакедонский полузащитник Эльиф Элмас. Не исключён уход из команды и опытного нападающего Юссуфа Поульсена.

Напомним, что «быки» по итогу прошедших 10 туров чемпионата Германии разместился на втором месте турнирной таблицы с 21 баллом. Отставание от первого места – пять очков.

В 11 туре клуб из Восточной Германии будет играть против «Хоффенхайма» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Юссуф Поульсен Андре Силва Эльиф Элмас ещё теги
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