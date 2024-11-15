«Реал» принял решения по Киммиху и Мусиале

«Реал» строит планы по усилению состава на следующее лето. Слухи связывали мадридский клуб с такими известными футболистами, как Йозуа Киммих и Джамал Мусиала. Впрочем, «сливочные» не планируют подписывать этих игроков в 2025 году. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

В планах «Реала» на следующий год фигурируют другие игроки. «Сливочные» хотят бесплатно подписать Альфонсо Дэвиса, Джонатана Та и Трента Александер-Арнольда, а также вложить деньги в трансфер Флориана Вирца.

Добавим, что «Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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