Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»

Известный экс-футболист Лотар Маттеус поделился мнением о возможном уходе Йозуа Киммиха из «Баварии».

Контракт 29-летнего полузащитника с мюнхенским грандом истекает по окончании текущего сезона. Сторонам пока не удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве.

«Будет очень жаль, если Киммих покинет «Баварию». Йозуа – образцовый профессионал, лицо клуба в будущем вместе с Джамалом Мусиалой. Его уход свободным агентом, как это ранее произошло с Давидом Алабой, был бы очень неприятным итогом.

При Венсане Компани положение Киммиха в «Баварии» изменилось в лучшую сторону. Нужно оставить прошлое позади. Сейчас «Бавария» играет в отличный футбол, здесь прекрасная команда и хорошая атмосфера. Однако, возможно, Йозуа захочет попробовать что-то новое. Мы знаем, что тренер «Барселоны» Ханси Флик очень ценит его», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Маттеуса.