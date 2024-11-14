«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина

«Барселона» заинтересована в подписании левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Канадец может стать свободным агентом уже по окончании сезона. Переманить в свои ряды 24-летнего футболиста хотела бы «Барселона», уже запросившая информацию об условия потенциального сотрудничества, однако провернуть сделку будет непросто. По сообщениям Diario Sport, Дэвис требует зарплату в размере 10 млн евро в год «чистыми», а также солидный подписной бонус.

Интерес к Альфонсо Дэвису также проявляют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В «Баварии» по-прежнему не исключают продления контракта с игроком.