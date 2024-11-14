Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо намерен сменить обстановку в скором будущем.

Согласно распространившейся недавно информации, рулевой «фармацевтов» Хаби Алонсо решил покинуть клуб по окончании текущего сезона. Как сообщает журналист Яго Эрнандес, такие же планы и у лидера команды Алехандро Гримальдо. 29-летний латераль попросится на выход в летнее трансферное окно.

Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Его контракт с «Байером» рассчитан до середины 2027 года.

Ранее слухи связывали Гримальдо с возможным возвращением в «Барселону». Именно в академии каталонского гранда занимался игрок, прежде чем начать профессиональный путь.