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«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе слухи

14 Ноября 2024 • 21:59 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер попал в сферу интересов «Ювентуса».

Англичанин не слишком востребован в команде Венсана Компани, а контракт игрока истекает уже по окончании сезона. В «Баварии» готовы расстаться с центрбеком, чем может воспользоваться «Ювентус». По сообщениям журналиста Экрема Конура, туринский клуб рассматривает Дайера среди прочих вариантов усиления центра обороны в зимнее трансферное окно. Мюнхенский гранд запрашивает за 30-летнего футболиста порядка 5-6 млн евро.

Эрик Дайер принял участие в шести матчах «Баварии» в нынешней кампании. Летом игрок перебрался в немецкий клуб из «Тоттенхэма» на правах свободного агента.

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