Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение по будущему. Как сообщает испанский Eurosport, молодой специалист уже сообщил нескольким футболистам леверкузенской команды о предстоящем уходе из клуба. Алонсо собирается сделать следующий шаг в карьере по завершению сезона.

«Все дороги ведут в Мадрид», - говорится в заметке. При этом «Реал» является не единственным вариантом для Алонсо. По данным источника, Хаби может возглавить и «Баварию», если итог сезона под руководством Венсана Компани будет признан неудовлетворительным.

Стоит отметить, что Хаби Алонсо ранее как футболист выступал и за «Реал», и за «Баварию».