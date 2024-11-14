Клуб Бундеслиги пошёл на необычный шаг из-за Илона Маска

Клуб «Санкт-Паули», выступающий в топ-дивизионе немецкого футбола, объявил о решении покинуть социальную сеть Х. Своё необычное решение представители Бундеслиги объясняют действиями владельца сети – Илона Маска. В «Санкт-Паули» считают, что миллиардер превратил платформу в «машину ненависти».

Стоит отметить, что роль Илона Маска в мире становится всё более значимой. Миллиардер близок к Дональду Трампу, который выиграл президентские выборы в США и вступит в должность в январе.

«Санкт-Паули» сейчас располагается на шестнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда смогла набрать только восемь очков в десяти прошедших турах.