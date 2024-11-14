Следующим летом Хаби Алонсо покинет должность главного тренера «Байера». Наиболее вероятным называется сценарий, при котором следующим клубом молодого тренера станет «Реал». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на испанский филиал Eurosport.

В настоящий момент «Реал» тренирует Карло Анчелотти. В последние недели итальянец находится под давлением из-за нескольких провальных матчей команды. Действующий контракт Анчелотти с мадридским клубом рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Отметим, что под руководством Хаби Алонсо «Байер» в прошлом сезоне оформил золотой дубль в Германии.

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