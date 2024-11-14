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Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» слухи

14 Ноября 2024 • 19:27 Комментировать (9)

Следующим летом Хаби Алонсо покинет должность главного тренера «Байера». Наиболее вероятным называется сценарий, при котором следующим клубом молодого тренера станет «Реал». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на испанский филиал Eurosport.

В настоящий момент «Реал» тренирует Карло Анчелотти. В последние недели итальянец находится под давлением из-за нескольких провальных матчей команды. Действующий контракт Анчелотти с мадридским клубом рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Отметим, что под руководством Хаби Алонсо «Байер» в прошлом сезоне оформил золотой дубль в Германии.

«Реал» рискует провалить сезон: кто виноват, и что делать

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги
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Комментарии (9) Все комментарии
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NOBODY
14 Ноября 2024 в 19:29
сколько же можно писать одно и то же.....уже 1000 раз писали, что Алонсо может стать тренером Реала, а может и не стать....
про давление на Карло полно статей, кем его только уже не меняли....емае.......
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Барсaфобия
14 Ноября 2024 в 19:37
7-й по счету тренер сливок за этот месяц
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NOBODY
14 Ноября 2024 в 19:39
хочешь быть 8-м? )))
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Барсaфобия
14 Ноября 2024 в 19:40
Да, чтобы потом развалить клуб до уровня Сегунды.
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NOBODY
14 Ноября 2024 в 19:43
а смысл ))) без Реала не будет и Барсы )))
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andi
14 Ноября 2024 в 19:56
Парнишка! Ты по ходу не понимаешь настоящих поклоников футбола и по этому пишешь всякую хрень.
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andi
14 Ноября 2024 в 19:52
Ну что ты хрень пишешь какой 7-й?
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Барсaфобия
14 Ноября 2024 в 19:56
Ты не понял что шутка?
Я в тебе разочарован честно говоря. Понятное дело что не будет 7 тренеров за месяц в одной команде если не видеоигра.
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andi
14 Ноября 2024 в 20:00
Извиняюсь бухаю и по этому не понял.
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