«Бавария» готова поднять зарплату Мусиалы до уровня Кейна

«Бавария» рассчитывает как можно скорее продлить контракт с атакующим полузащитником Джамалом Мусиалой. Как сообщает на своих страницах Sport1, мюнхенцы готовы обеспечить талантливому игроку зарплату на уровне форварда Гарри Кейна. Англичанин с учётом бонусов зарабатывает до 22 миллионов евро в год.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Новый трудовой договор может быть рассчитан до середины 2030 года.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и четыре результативных паса на партнёров.