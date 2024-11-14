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«Бавария» готова поднять зарплату Мусиалы до уровня Кейна

14 Ноября 2024 • 16:24 Комментировать

«Бавария» рассчитывает как можно скорее продлить контракт с атакующим полузащитником Джамалом Мусиалой. Как сообщает на своих страницах Sport1, мюнхенцы готовы обеспечить талантливому игроку зарплату на уровне форварда Гарри Кейна. Англичанин с учётом бонусов зарабатывает до 22 миллионов евро в год.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Новый трудовой договор может быть рассчитан до середины 2030 года.   

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и четыре результативных паса на партнёров.

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Бавария Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги
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