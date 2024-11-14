Названы сроки восстановления Пальиньи из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья получил травму в расположении национальной сборной Португалии. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Керри Хау, после первоначального обследования стало известно, что Пальинья пропустил приблизительно три недели. У футболиста имеется повреждение приводящей мышцы.

В сезоне 2024/2025 Жоау Пальинья поучаствовал в 13 матчах «Баварии». В них полузащитник не отмечался результативными действиями.

Отметим, что впереди у сборной Португалии два матча Лиги наций – домашний против Польши (15 ноября) и гостевой против Хорватии (18 ноября).