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Названы сроки восстановления Пальиньи из «Баварии»

14 Ноября 2024 • 16:15 Комментировать
Португалия
...
Польша
1 1.25 X 5.90 2 11.50
15.11 22:45

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья получил травму в расположении национальной сборной Португалии. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Керри Хау, после первоначального обследования стало известно, что Пальинья пропустил приблизительно три недели. У футболиста имеется повреждение приводящей мышцы.

В сезоне 2024/2025 Жоау Пальинья поучаствовал в 13 матчах «Баварии». В них полузащитник не отмечался результативными действиями.

Отметим, что впереди у сборной Португалии два матча Лиги наций – домашний против Польши (15 ноября) и гостевой против Хорватии (18 ноября).

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Бавария Сборная Португалии Жоау Пальинья ещё теги

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