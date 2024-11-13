Игрок «Баварии» получил повреждение в расположении сборной

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья может пропустить ближайший матч сборной Португалии.

29-летний футболист отсутствовал на тренировке, прошедшей в среду, из-за физических проблем, информирует A Bola. В настоящий момент состояние хавбека оценивают врачи португальский национальной команды. Участие представителя мюнхенского гранда в ближайшем поединке Лиги наций со сборной Польши находится под вопросом.

Встреча Португалии с Польшей состоится в пятницу, 15 ноября. Тремя днями позднее португальцы сыграют на выезде с соперниками из Хорватии.

Жоау Пальинья провёл 13 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне. Игрок пополнил ряды немецкого топ-клуба летом, перебравшись из английского «Фулхэма».