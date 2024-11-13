Дешам объяснил, почему Коман сыграл всего 15 минут на Евро-2024

Вингер «Баварии» Кингсли Коман впервые с лета приглашён в ряды сборной Франции.

28-летний футболист был в заявке «трёхцветных» на турнире, однако Дидье Дешам выпустил его на поле лишь однажды – за 15 минут до конца матча со сборной Нидерландов. В сентябре и октябре тренер и вовсе не пригласил представителя «Баварии», а в ноябре решил, что тот вновь готов помочь команде.

«На Евро Коман был не на том уровне, на котором находится в последнее время. У меня была возможность поговорить с ним, и он знает, что тогда находился не в оптимальных кондициях. Ему удалось постепенно набрать форму – в таком состоянии он очень важен для нас», – заявил Дешам в преддверии матча Лиги наций со сборной Израиля, который состоится в четверг.