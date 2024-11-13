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В «Реале» определили игрока, который сможет заменить Крооса

13 Ноября 2024 • 21:54 Комментировать
Байер Л
...
Хайденхайм
23.11 17:30

В мадридском «Реале» до сих пор ищут способ компенсировать нехватку качеств ушедшего Тони Крооса.

Хавбек завершил карьеру после окончания прошлого сезона в возрасте 34 лет. По данным ESPN, в «Реале» считают, что сейчас команде не хватает креативности, которую прежде обеспечивал Кроос. В связи с этим клуб активизировался в работе над будущим трансфером полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца.

Подписать 21-летнего дорогостоящего немца будет непросто, так как на него претендуют и другие гранды европейского футбола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды «фармацевтов» в 130 млн евро.

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