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Киммих ответил на вопрос о новом контракте с «Баварией»

13 Ноября 2024 • 21:43 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

Стороны по-прежнему не согласовали новый договор, в то время как действующий истекает уже следующим летом.

«Мы все знаем, какой была ситуация 8-10 недель назад. Тогда были такие чувства: «Когда же Киммих наконец-то уйдёт?» Сейчас всё изменилось. Это очень важное решение для моей карьеры, оно должно быть хорошо продуманным», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова 29-летнего футболиста.

Минувшим летом «Бавария» была готова продать Йозуа Киммиха при поступлении приемлемого предложения, и самого игрока не устраивал такой подход клуба. Теперь боссы мюнхенского гранда надеются продлить соглашение капитана сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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