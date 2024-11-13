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Шахин сохраняет поддержку от руководства дортмундской «Боруссии» слухи

13 Ноября 2024 • 18:05 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин продолжает сохранять поддержку от руководства «шмелей». Об этом пишет Sport Bild.

Так, на прошлой неделе состоялась встреча руководства «Боруссии». На ней было решено, что Шахин будет продолжать работать на своём посту, несмотря на неудачи и отсутствие стабильности.

Также Шахин по-прежнему получает поддержку от игроков, во многом благодаря отношениям с ними, которые он выстроил, когда был помощником Эдина Терзича.

Напомним, «Боруссия» идёт в турнирной таблице на седьмом месте с 16 баллами. Отставание от первого места достигло уже 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нури Шахин
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