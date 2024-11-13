Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла замену Левандовски в Бундеслиге слухи

13 Ноября 2024 • 05:39 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Вердер
23.11 20:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш заинтересовал ещё один европейский топ-клуб.

За успехами египтянина следит «Барселона», видящая в нём потенциального преемника Роберта Левандовски. По информации журналиста Экрема Конура, гранд Ла Лиги готов предложить за 25-летнего игрока порядка 60 млн евро. Приобрести форварда, впрочем, будет непросто, поскольку на него также претендуют другие статусные клубы – например, английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

Омар Мармуш записал себе в актив 11 забитых мячей и семь голевых передач в десяти поединках нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Стоимость звезды «Айнтрахта», по версии экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Роберт Левандовски Омар Мармуш трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР ВЕРДЕР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» Анчелотти может попрощаться с «Реалом»: 3 главных кандидата на пост главного тренера «сливочных» «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду»
Спортивные новости
«Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Журова объяснила, от чего зависит возвращение России в олимпийскую семью Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
05:39 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла замену Левандовски в Бундеслиге слухи
02:41 · Германия. Бундеслига
Кан дал совет Нойеру, приведя в пример себя
02:17 · Германия. Бундеслига
Защитник «Байера» Та отказал двум топ-клубам
01:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» расстанется с одной из трёх высокооплачиваемых звёзд
01:01 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
12 Ноября
23:51 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»
22:23 · Германия. Бундеслига
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
21:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлила контракт с гендиректором официально
21:37 · Германия. Бундеслига
Компани дал неделю отдыха игрокам «Баварии»
21:05 · Германия. Бундеслига
Дэвис склоняется к трансферу в «Барселону» - названа причина 1 слухи
18:58 · Англия. Премьер-лига
Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна 2 слухи
17:41 · Германия. Бундеслига
Всего три клуба в Бундеслиге смогли забить больше 20 мячей за 10 туров в текущем сезоне
17:31 · Германия. Бундеслига
Всего одна команда не проиграла за 10 туров Бундеслиги 2024/2025 ни одного матча: это не «Байер»
16:36 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»
13:59 · Германия. Бундеслига
Шмаров объяснил, почему россияне не играют в Бундеслиге
09:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может расстаться с защитником - названо имя
11 Ноября
21:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» ещё не вступал в переговоры по Та 1
21:14 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» потеряла Джана на два матча, хавбек не сыграет с «Баварией» официально
21:11 · Германия. Бундеслига
Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Германии в текущем сезоне, это не «Байер» и «Бавария»
20:49 · Германия. Бундеслига
Сане придётся пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Баварии»
20:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Упамекано 1
19:21 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» расстался с главным тренером официально
11:50 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на защитника «Байера» 1
06:26 · Германия. Бундеслига
Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»
10 Ноября
23:25 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» добыл победу в матче с «Хайденхаймом»
Все новости