Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш заинтересовал ещё один европейский топ-клуб.

За успехами египтянина следит «Барселона», видящая в нём потенциального преемника Роберта Левандовски. По информации журналиста Экрема Конура, гранд Ла Лиги готов предложить за 25-летнего игрока порядка 60 млн евро. Приобрести форварда, впрочем, будет непросто, поскольку на него также претендуют другие статусные клубы – например, английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

Омар Мармуш записал себе в актив 11 забитых мячей и семь голевых передач в десяти поединках нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Стоимость звезды «Айнтрахта», по версии экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро.