Кан дал совет Нойеру, приведя в пример себя

Легендарный экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о текущем положении Мануэля Нойера.

38-летний капитан мюнхенцев объявил об уходе из сборной Германии после Евро-2024, но ещё не определился со своим будущим на клубном уровне.

«После ухода из сборной ты попадаешь в яму и задаёшься вопросами: «Какова теперь цель, чего ещё я могу достичь?» Поэтому я не удивлён, что сейчас Мануэль не показывает привычную для себя игру в каждом матче. Он по-прежнему способен выступать на высочайшем уровне, но делать это регулярно – очень непростой вызов. Ему следует поставить чёткую цель.

Когда я ушёл из сборной в 2006 году, я чётко обозначил для себя и для «Баварии»: «Ещё два года – и всё кончено». Все точно знали, что происходит, и это было для меня стимулом. Я точно знал, когда завершу выступления, и хотел уйти достойно, выиграть как можно больше. Никто не хочет быть освистанным в конце карьеры», – цитирует Sport Bild Кана.