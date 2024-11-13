Защитник «Байера» Та отказал двум топ-клубам

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та уже ответил отказом на два предложения.

28-летний футболист точно покинет ряды «фармацевтов» в 2025 году: он либо будет продан в январе, либо уйдёт свободным агентом по окончании сезона. По сведениям Sport Bild, недавно с представителями Та связались «Ювентус» и миланский «Интер» – оба клуба Серии А получили отказ. Немец не планирует переезжать в Италию, поэтому будет выбирать из других вариантов.

Если верить источнику, главными претендентами на лидера обороны «Байера» являются «Бавария» и «Барселона». В гонку может включиться и мадридский «Реал», изучающий опции усиления центра защиты в январе.