«Бавария» расстанется с одной из трёх высокооплачиваемых звёзд

В «Баварии» намерены сократить расходы на зарплаты игроков.

Ожидается, что летом следующего клуб продаст Лероя Сане, Кингсли Комана или Сержа Гнабри, если получит предложения, докладывает Bayern & Germany. Всё дело в высоких зарплатах игроков.

Сане, зарабатывающий сейчас порядка 20 млн евро в год, ведёт переговоры по новому контракту с клубом. В «Баварии» хотели бы сократить оклад 28-летнего футболиста на 25%, но пока неясно, получится ли найти компромисс. Интерес к вингеру проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Коману платят около 17 млн евро в год. Француз готов покинуть «Баварию», но запросит ту же зарплату.

Что касается Гнабри, то в «Баварии» довольны его выступлениями на старте нынешнего сезона. Будущее 29-летнего немца в Мюнхене будет зависеть от его дальнейших успехов на поле. Сейчас Серж зарабатывает 19 млн евро в год.