Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та пока не определился со своим будущим.

Подписать игрока по-прежнему намерена «Бавария». Мюнхенский клуб согласовал условия контракта с Та ещё прошлым летом, поэтому договориться с ним в 2025 году не составит труда. Впрочем, сам центрбек ещё не решил, где будет выступать после расставания с «Байером», сообщает Sky Sport. 28-летний футболист понимает, что зимой к нему может обратиться мадридский «Реал», поэтому не торопится с принятием решения.

Недавно агент Джонатана Та подтвердил, что немец проводит последний сезон в рядах «фармацевтов».