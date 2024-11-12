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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро

12 Ноября 2024 • 22:23 Комментировать (1)
Хоффенхайм
...
РБ Лейпциг
23.11 17:30

Мадридский «Реал» намерен усилить центр обороны в следующем году.

В шорт-листе «королевского клуба» находятся Йоррел Хато из амстердамского «Аякса» и Кастелло Люкеба из «РБ Лейпцига», сообщает журналист Хосе Феликс Диас. Стоимость обоих потенциальных трансферов оценивается в 60-70 млн евро.

Ценник 18-летнего Хато, по версии экспертов авторитетного портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро, а 21-летнего Люкеба оценивают чуть дороже – в 40 млн.

Недавно «Реал» надолго потерял Эдера Милитао – у него разрыв крестообразной связки. Бразилец серьёзно рискует пропустить остаток текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс РБ Лейпциг Йоррел Хато Кастелло Люкеба трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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ХОФФЕНХАЙМ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
12 Ноября 2024 в 22:47
у меня такое ощущение, что Реал хочет скупить всех защитников.....
хотя есть другой вариант - чем не материал, журналисты еврофутбола просматривают рынок игроков, и зная проблемы Реала в обороне, начинают "сватать" то одного, то другого в качестве трансфера....
а что, таких новостей можно настрочить много.....
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