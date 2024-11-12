«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро

Мадридский «Реал» намерен усилить центр обороны в следующем году.

В шорт-листе «королевского клуба» находятся Йоррел Хато из амстердамского «Аякса» и Кастелло Люкеба из «РБ Лейпцига», сообщает журналист Хосе Феликс Диас. Стоимость обоих потенциальных трансферов оценивается в 60-70 млн евро.

Ценник 18-летнего Хато, по версии экспертов авторитетного портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро, а 21-летнего Люкеба оценивают чуть дороже – в 40 млн.

Недавно «Реал» надолго потерял Эдера Милитао – у него разрыв крестообразной связки. Бразилец серьёзно рискует пропустить остаток текущего сезона.