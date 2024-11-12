«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Яном-Кристианом Дризеном. Этот специалист работает на должности генерального директора мюнхенского клуба.

Новое трудовое соглашение 57-летнего Дризена рассчитано до конца июня 2027 года.

«Я хотел бы поблагодарить наблюдательный совет за оказанное мне доверие. С нетерпением жду продолжения работы с ними. Работа в «Баварии» всегда был делом, близким моему сердцу», - сказал Дризен.

«Бавария» после десяти туров лидирует в Бундеслиге. Команда Венсана Компани набрала 26 очков из 30 возможных. Второй «РБ Лейпциг» отстаёт на пять баллов.