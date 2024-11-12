Компани дал неделю отдыха игрокам «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани решил предоставить футболистам неделю отдыха. Как сообщает Sport Bild, до воскресенья тренировок у команды не будет.

Многие футболисты «Баварии» уехали в расположение своих сборных. Обычно даже в этот период оставшиеся игроки тренировались, но Компани решил предоставить им возможность перевести дух.

После десяти туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Второй «РБ Лейпциг» отстаёт от мюнхенцев на пять очков (26 против 21).

В ноябре «Бавария» проведёт ещё три матча – против «Аугсбурга» (22 ноября), «ПСЖ» (26 ноября) и дортмундской «Боруссии» (30 ноября).