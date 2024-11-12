Защитник Альфонсо Дэвис не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. На этом фоне ладони потирают «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона» - каждый из этих клубов хочет видеть канадца в своих рядах. Подписать Дэвиса следующим летом можно будет как свободного агента, что является важным моментом.

Как сообщает портал TodoFichajes, сам 24-летний Дэвис склоняется к трансферу в «Барселону». Причина – хорошие отношения с Хансом-Дитером Фликом. Ранее игрок и тренер пересекались в Мюнхене.

Отмечается, что Дэвис уже согласился провести с Фликом встречу и обсудить возможный трансфер.