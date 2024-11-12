Всего три клуба в Бундеслиге смогли забить больше 20 мячей за 10 туров в текущем сезоне

Любопытная статистика из немецкой Бундеслиги по итогу прошедших 10 туров. Лишь трём клубам удалось пробить отметку в 20 забитых голов. И это «Бавария», действующий чемпион страны в лице «Байера» и франкфуртский «Айнтрахт».

Так, у «Баварии» 33 забитых гола. 26 голов у «Айнтрахта» и всего 21 – у «Байера». Четвёртое и пятое места рейтинга – у «Штутгарта» и «Вольфсбурга» - по 19 забитых мячей.

Напомним, что по итогу 10 туров чистое первое место в таблице у «Баварии». Мюнхенцы обладают 26 баллами. Кстати, «Бавария» остаётся единственной командой чемпионата на данный момент, которая ни разу в этом сезоне не проиграла.