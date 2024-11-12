Всего одна команда не проиграла за 10 туров Бундеслиги 2024/2025 ни одного матча: это не «Байер»

Всего лишь один клуб Бундеслиги ни разу не проиграл за первые 10 туров чемпионата в рамках текущего сезона. И это не чемпион страны в лице «Байера», а мюнхенская «Бавария».

Так, у подопечных Венсана Компани в активе восемь побед и лишь два ничейных исхода. С такими показателями «Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 26 баллов. Отрыв от второго места – аж пять баллов. В прошлом сезоне «Бавария» впервые за многие годы не стала чемпионом Германии.

Что касается «Байера», действующие чемпионы разместились на четвёртом месте. У клуба есть одно поражение, а также четыре победы, пять ничьих и 17 набранных очков.