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Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»

12 Ноября 2024 • 16:36 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился комментарием о своём будущем в клубе.

—  Я не могу много сказать о теме моего контракта. Сейчас я сосредоточен на сборной Германии. Но я могу сказать, что я счастлив в Мюнхене, — приводит слова Мусиалы журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мусиала появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором четырех результативных передач.

Действующий трудовой договор 21-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала

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