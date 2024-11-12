Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился комментарием о своём будущем в клубе.

— Я не могу много сказать о теме моего контракта. Сейчас я сосредоточен на сборной Германии. Но я могу сказать, что я счастлив в Мюнхене, — приводит слова Мусиалы журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мусиала появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором четырех результативных передач.

Действующий трудовой договор 21-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.