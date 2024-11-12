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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шмаров объяснил, почему россияне не играют в Бундеслиге

12 Ноября 2024 • 13:59 Комментировать

Экс-игрок немецкой «Арминии» Валерий Шмаров ответил на вопрос о том, почему сейчас российские футболисты не играют в Германии. По мнению эксперта, причиной этому является политика.  

— Многие не хотят с россиянами сейчас связываться. Так-то у нас достаточно ребят, способных там заиграть, — заявил Шмаров «Чемпионату».

Шмаров подчеркнул, что не говорит о больших клубах, но в средних командах россияне способны выступать.

Напомним, сейчас в ведущих европейских лигах выступают следующие российские игроки: Александр Головин, Далер Кузяев, Матвей Сафонов (все – Франция) и Арсен Захарян (Испания).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Шмаров
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