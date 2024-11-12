«Бавария» может расстаться с защитником - названо имя

Английский защитник Эрик Дайер может покинуть мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

Согласно сведениям источника, руководство немецкого гранда вряд ли предложит 30-летнему футболисту новый контракт. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Дайер провел четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 26 баллов и лидирует в турнирной таблице.