«Реал» ещё не вступал в переговоры по Та

Кадровая ситуация вынуждает «Реал» выходить на трансферный рынок зимой за центральным защитником. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, Джонатан Та из «Байера» действительно находится в списке мадридского гранда.

Отмечается, что «Реал» ещё не вступал в конкретные переговоры по Та. При этом мадридцы могут подписать 28-летнего игрока сборной Германии в январе. «Бавария» сохраняет интерес к Та, но мюнхенцы предпочитают подписать игрока летом свободным агентом. В этом списке вариант с «Реалом» может больше устроить «Байер» - леверкузенцы смогут заработать.