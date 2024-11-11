Дортмундская «Боруссия» лишилась полузащитника и одного из лидеров клуба Эмре Джана на два ближайших матча Бундеслиги. Немецкий футбольный союз принял решение отстранить немца за фол на прямую красную карточку в игре против «Майнца» в прошедшие выходные.

Напомним, что таким образом Джан не поможет «шмелям» в матчах с «Фрайбургом» 23 ноября и мюнхенской «Баварией» 30 ноября.

«Боруссия» в этом сезоне пока не впечатляет. Команда под руководством нового главного тренера Нури Шахина идёт лишь на седьмом месте с 16 баллами. В прошлом сезоне клуб финишировал на пятом месте в чемпионате Германии и добрался до финала Лиги чемпионов.