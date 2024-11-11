Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Германии в текущем сезоне, это не «Байер» и «Бавария»

В немецкой Бундеслиге позади уже десять туров. На данный момент лидером чемпионата является мюнхенская «Бавария», в копилке которой 26 очков. Ближайший преследователь команды Венсана Компани — «РБ Лейпциг» (21 балл).

Стоит сказать, что именно «РБ Лейпциг» является той командой, которая пропустила меньше всех голов в текущем розыгрыше чемпионата Германии. В десяти играх у «РБ Лейпцига» всего пять пропущенных мячей — на два меньше, чем у лидирующей «Баварии». Тройку по этому показателю замыкает «Унион» (восемь голов).

11-й тур Бундеслиги начнется 22 ноября матчем между «Баварией» и «Аугсбургом».