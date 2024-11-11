Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Германии в текущем сезоне, это не «Байер» и «Бавария»

11 Ноября 2024 • 21:11 Комментировать
Хоффенхайм
...
РБ Лейпциг
23.11 17:30

В немецкой Бундеслиге позади уже десять туров. На данный момент лидером чемпионата является мюнхенская «Бавария», в копилке которой 26 очков. Ближайший преследователь команды Венсана Компани — «РБ Лейпциг» (21 балл).

Стоит сказать, что именно «РБ Лейпциг» является той командой, которая пропустила меньше всех голов в текущем розыгрыше чемпионата Германии. В десяти играх у «РБ Лейпцига» всего пять пропущенных мячей — на два меньше, чем у лидирующей «Баварии». Тройку по этому показателю замыкает «Унион» (восемь голов).

11-й тур Бундеслиги начнется 22 ноября матчем между «Баварией» и «Аугсбургом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели «Монако» потерял Головина - названа причина Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём Родри назвал лучшего футболиста в истории Анчелотти может попрощаться с «Реалом»: 3 главных кандидата на пост главного тренера «сливочных»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Тактаров рассказал о характере Холлоуэйя Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Ноября
21:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» ещё не вступал в переговоры по Та 1
21:14 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» потеряла Джана на два матча, хавбек не сыграет с «Баварией» официально
21:11 · Германия. Бундеслига
Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Германии в текущем сезоне, это не «Байер» и «Бавария»
20:49 · Германия. Бундеслига
Сане придётся пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Баварии»
20:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Упамекано 1
19:21 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» расстался с главным тренером официально
11:50 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на защитника «Байера» 1
06:26 · Германия. Бундеслига
Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»
10 Ноября
23:25 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» добыл победу в матче с «Хайденхаймом»
21:31 · Германия. Бундеслига
Меганевезучий «Штутгарт» уступил «Айнтрахту»
19:23 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Хоффенхаймом» сыграли «пусто:пусто»
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» связались с Та
07:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
03:13 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»
09 Ноября
22:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» и гладбахская «Боруссия» провели матч без голов
20:13 · Германия. Бундеслига
Флик хочет забрать Дэвиса в «Барселону» 2 слухи
20:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» дожал «Хольштайн Киль» в концовке
19:26 · Германия. Бундеслига
«Байер» в концовке упустил победу над откровенным аутсайдером
19:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не имела проблем с «Санкт-Паули», но забила только раз
19:24 · Германия. Бундеслига
Раннее удаление Джана испортило «Боруссии» Дортмунд матч против «Майнца»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Санкт-Паули» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:34 · Германия. Бундеслига
Кейн выйдет на острие атаки «Баварии» в матче с «Санкт-Паули»
11:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может отдать своего игрока за Вирца
07:08 · Англия. Премьер-лига
Только две команды топ-5 лиг забивают 3+ гола в среднем за матч в текущем сезоне
Все новости