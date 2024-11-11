Сане придётся пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Баварии»

Будущее вингера Лероя Сане остаётся обсуждаемым, ведь действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до конца сезона. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, Сане и «Бавария» оптимистично настроены в вопросе нового трудового договора. Но соглашения пока нет.

Чтобы подписать новый контракт, Сане придётся снизить заработную плату примерно на 2-4 миллиона евро в год. По действующему трудовому договору Сане в идеальный сезон может заработать до 20 миллионов евро «грязными».

Отмечается, что зимний трансфер 28-летнего Лероя Сане исключён, ведь игрок верен «Баварии».