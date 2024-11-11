«Бавария» приняла решение по Упамекано

В «Баварии» определились с будущим защитника Дайо Упамекано. Хотя действующий контракт француза рассчитан до середины 2026 года, мюнхенцы уже сейчас решили работать над продлением трудового договора с игроком. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высоко ценит Упамекано.

«Бавария» ещё не вела конкретные переговоры с Упамекано по условиям нового контракта. Ожидается, что в ближайшие недели переговорный процесс будет запущен. Об этом в социальных сетях написал журналист Флориан Плеттенберг.

Дайо Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года. С тех пор защитник провёл 129 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и восемь голевых передач на партнёров.