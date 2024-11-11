Главный тренер «Хоффенхайма» Пеллегрино Матараццо покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба Бундеслиги.

Поясняется, что покинул клуб специалист из-за неудовлетворительных результатов. Временно бразды правления над командой возьмут Франк Фрелинг и Бенджамин Хюбнер.

«Хоффенхайм» на данный момент занимает лишь 15 место турнирной таблицы. У коллектива всего девять набранных очков, а отрыв от опасного 16 места составляет один балл, от зоны вылета – четыре балла.

В Лиге Европы коллектив занимает 19 место с пятью набранными баллами по итогу прошедших четырёх туров.