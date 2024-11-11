Киммих поможет решить три главные проблемы «Реала»: почему «сливочные» должны сделать всё, чтобы подписать немца

Пришло время для логичного и решительного шага по восстановлению баланса в центре поля и, в некоторой степени, перспективности мадридского «Реала». Что это значит? С новостями о том, что клуб уже рассматривает крупные сделки в зимнее трансферное окно, пришло время действовать решительно в погоне за Йозуа Киммихом в январе.

Немец, которому в феврале исполнится 30 лет, доигрывает действующий контракт с «Баварией» до лета 2025 года. Месяц назад все сообщения в СМИ предполагали, что он ведёт «позитивные переговоры» о продлении. Но пока он официально не продлит контракт, никакие сообщения из СМИ не стоит воспринимать серьёзно. Киммих уже входит в число самых высокооплачиваемых игроков клуба, с зарплатой свыше 20 миллионов евро за сезон — это говорит о том, что он открыт для других предложений, и зарплата может быть рычагом влияния в переговорах.

Это реальность, с которой сталкиваются «Бавария» и Киммих. Время идёт, и «Реал» был бы глупцом, если бы не попытался этим воспользоваться. Чтобы всё сработало, нужно свести это к цифрам. Две из них: контракт, который «сливочные» предлагают Киммиху, как по продолжительности, так и по зарплате, и бонусы, который им нужно будет согласовать с «Баварией».

Оба, очевидно, являются предметом переговоров, но ни один из них не кажется недостижимым. Давайте разберёмся.

Почему Киммиху есть смысл присоединиться к «Реалу»

Это 10-й сезон Киммиха в составе «Баварии», он выиграл восемь раз чемпионат Германии, четыре Кубка и один раз ему покорилась Лига чемпионов. Если Киммих хочет получить новый опыт, пока он ещё на пике своей карьеры, то сейчас самое время. «Реал Мадрид» предложит ему ещё один большой этап в жизни; он побывает в другой среде с другими товарищами по команде, что, вероятно, поможет ему расти дальше. А если он хочет выиграть ещё одну Лигу чемпионов? Что ж, шансы у «Мадрида» всегда высоки.

Почему для «Баварии» имеет смысл отпустить его

Очевидный момент: если вы считаете, что вы серьёзно рискуете потерять Киммиха свободным агентом, по крайней мере вы можете получить за него что-то сейчас. Это не будет его полной рыночной стоимостью, потому что он может уйти бесплатно через шесть месяцев: в течение этого времени команде придётся платить ему зарплату, а футболист будет на чемоданах. Если «Бавария» не будет устраивать сложности и отпустит его в «Реал», то сможет заработать около 30-50 млн евро, а может и больше, и это намного больше, чем ноль.

Почему Киммих может быть важен для «Реала»

Давайте внесём ясность: Киммих не решит всех проблем, накопившихся у «Реала». В обороне всё ещё будут вопросы. Винисиусу и Килиану Мбаппе предстоит выяснить, как играть вместе, в то время как отсутствие прессинга и работы без мяча со стороны этих двоих будет создавать дополнительную нагрузку на остальную команду.

Но добавьте кого-то, кто является проверенным и креативным распасовщиком в центре полузащиты. Пусть и не таким, каким был Тони Кроос в прошлом сезоне, но и не хуже. Сейчас в команде нет никого, похожего на него, по крайней мере среди молодых игроков. (Да, Лука Модрич всё ещё хорош в свои 39, но очевидно, что он не может играть по 90 минут.)

Помимо этого, универсальность Киммиха может открыть целый ряд возможностей. В определённых ситуациях можно попробовать поставить Орельена Тчуамени (когда он вернётся после травмы) в тройку защитников, если это то, что хочет сделать «Реал». Или поставить самого Киммиха: он делал это в прошлом. И, конечно, он может играть и на правом фланге защиты, а с учетом того, что Дани Карвахаль выбыл на сезон, нужна альтернатива Лукасу Васкесу на этой позиции.

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Это ещё не всё. Вы получите парня, который уже работал с вашим нынешним тренером (Карло Анчелотти) и играл вместе с вашим потенциальным будущим менеджером (Хаби Алонсо). И вы получите прирожденного лидера, капитана сборной Германии, парня, который уже прошёл испытания в таком большом проекте, как «Бавария», что делает его наиболее приспособленным к мадридскому проекту.

«Бавария» и «Реал Мадрид» — это клубы, которые, несмотря на все свои успехи, заботились о чистой прибыли, фиксируя её рост на протяжении последних нескольких десятилетий. Если сделка состоится – это поможет всем вовлечённым сторонам.

Фото: Globallookpress.com