«Реал» нацелился на защитника «Байера»

Защитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Джонатан Та может трудоустроиться в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным журналистов, в услугах немца заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» хотят усилить оборону из-за травм своих центральных защитников. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Рыночная стоимость Та оценивается в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта защитника с «фармацевтами» истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Джонатан провел десять поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.