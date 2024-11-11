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Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»

11 Ноября 2024 • 06:26 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Ветеран «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о будущем своего одноклубника Джамала Мусиалы.

Текущий контракт 21-летней звезды истекает по окончании следующего сезона. В клубе работают над продлением договора с атакующим полузащитником.

«Совершенно очевидно, что Джамал должен остаться в «Баварии». Так считают все, кто поддерживает клуб. Мусиала – трудолюбивый игрок, у него правильное окружение и необходимые качества. Он очень важен для нашей игры, всегда держит в напряжении линию обороны соперников.

Как бы я оценил Мусиалу от 1 до 10? Ну, он играет на позиции «десятки», так что он действительно близок к «десятке». У «Баварии» хорошие отношения с ним. Думаю, они сойдутся», – цитирует Bayern & Germany Мюллера.

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Бавария Томас Мюллер Джамал Мусиала ещё теги

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