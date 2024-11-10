«Вольфсбург» добыл победу в матче с «Хайденхаймом»

10-й тур Бундеслиги закрывали «Хайденхайм» и «Вольфсбург», аутсайдеры чемпионата.

Уже на третьей минуте гости вели после классного дальнего выстрела от Янника Герхардта. В середине тайма соперник отыгрался, но ВАР показал, что подававший мяч к воротам Пауль Ваннер был в офсайде. А вот Бенсе Дардай поразил цель по правилам на 42-й минуте - 0:2. Хозяева вернули интригу на 64-й минуте, Лео Шенца исполнил угловой, а Марвин Пирингер с лета забил - 1:2. На 90-й минуте Тьяго Томаш снял все вопросы - 1:3.

«Вольфсбург» идет 12-м, соперник после пяти матчей без побед - 14-м.