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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» добыл победу в матче с «Хайденхаймом»

10 Ноября 2024 • 23:25 Комментировать
Хайденхайм
1:3
Вольфсбург
окончен

10-й тур Бундеслиги закрывали «Хайденхайм» и «Вольфсбург», аутсайдеры чемпионата.

Уже на третьей минуте гости вели после классного дальнего выстрела от Янника Герхардта. В середине тайма соперник отыгрался, но ВАР показал, что подававший мяч к воротам Пауль Ваннер был в офсайде. А вот Бенсе Дардай поразил цель по правилам на 42-й минуте - 0:2. Хозяева вернули интригу на 64-й минуте, Лео Шенца исполнил угловой, а Марвин Пирингер с лета забил - 1:2. На 90-й минуте Тьяго Томаш снял все вопросы - 1:3.

«Вольфсбург» идет 12-м, соперник после пяти матчей без побед - 14-м.

Протокол игры  
Хайденхайм1:3Вольфсбург
  3'Герхардт Янник (0:1)
  42'Дардай Бенсе (0:2)
(1:2) Пирингер Марвин64'  
  90'Томаш Тьягу (1:3)
Мюллер КевинТраоре Омар ХактабМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах Йонас  45' 57' (Шиммер Штефан ( 57') Шёппнер ЯнДорш Никлас 57' (Бек Адриан ( 57') Хонсак МатиасВаннер Пауль 77' (Бройниг Максимилиан ( 77') Шенца Лео 87' (Конте Сирлорд ( 87') Пирингер Марвин 87' (Томалла Денис ( 87')
Запасные: Зирслебен ТимКербер ЛукаАйхер ВитусТоеркауф Норман
Грабара Камиль  78'Фишер Килиан  48' 80' (Эзкан Салих ( 80') Вавро ДенисКулиеракис КостасМеле Йоаким 20' (Зесигер Седрик ( 20'  74') Дардай Бенсе 80' (Бехренс Кевин ( 80'  90') Арнольд МаксимилианБаку РидлеГерхардт ЯнникВиммер Патрик  70' 71' (Винд Йонас ( 71') Эль-Амин Амура Мохамед 70' (Томаш Тьягу ( 70'  84')
Запасные: Каминьски ЯкубМюллер МариусНмеча ЛукасБорнаув Себастьян
10 ноября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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Новости по матчу

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22:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч Хайденхайм — Вольфсбург чемпионата Германии — 10 ноября 2024
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