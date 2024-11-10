«Вольфсбург» добыл победу в матче с «Хайденхаймом»

10-й тур Бундеслиги закрывали «Хайденхайм» и «Вольфсбург», аутсайдеры чемпионата.
Уже на третьей минуте гости вели после классного дальнего выстрела от Янника Герхардта. В середине тайма соперник отыгрался, но ВАР показал, что подававший мяч к воротам Пауль Ваннер был в офсайде. А вот Бенсе Дардай поразил цель по правилам на 42-й минуте - 0:2. Хозяева вернули интригу на 64-й минуте, Лео Шенца исполнил угловой, а Марвин Пирингер с лета забил - 1:2. На 90-й минуте Тьяго Томаш снял все вопросы - 1:3.
«Вольфсбург» идет 12-м, соперник после пяти матчей без побед - 14-м.
Протокол игры
|3'Герхардт Янник (0:1)
|42'Дардай Бенсе (0:2)
|(1:2) Пирингер Марвин64'
|90'Томаш Тьягу (1:3)
Мюллер Кевин•Траоре Омар Хактаб•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас 45'57' (Шиммер Штефан (57') •Шёппнер Ян•Дорш Никлас57' (Бек Адриан (57') •Хонсак Матиас•Ваннер Пауль77' (Бройниг Максимилиан (77') •Шенца Лео87' (Конте Сирлорд (87') •Пирингер Марвин87' (Томалла Денис (87')
Запасные: Зирслебен Тим•Кербер Лука•Айхер Витус•Тоеркауф Норман
Грабара Камиль• 78'Фишер Килиан 48'80' (Эзкан Салих (80') •Вавро Денис•Кулиеракис Костас•Меле Йоаким20' (Зесигер Седрик (20') • 74'Дардай Бенсе80' (Бехренс Кевин (80') • 90'Арнольд Максимилиан•Баку Ридле•Герхардт Янник•Виммер Патрик 70'71' (Винд Йонас (71') •Эль-Амин Амура Мохамед70' (Томаш Тьягу (70') 84'
10 ноября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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