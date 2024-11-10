Меганевезучий «Штутгарт» уступил «Айнтрахту»

В 10-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» был сильнее «Айнтрахта» по всем статистическим параметрам, кроме основного - голов. Швабы вполне могут сетовать на злой рок.

На 18-й минуте Эрмедин Демирович головой направил мяч в перекладину. Несколько минут, и его команда получила право пробить 11-метровый. Демирович подошел к мячу и не переиграл вратаря. Крис Фюрих послал мяч в сетку на 30-й минуте, но и здесь все и вся против «Штутгарта» - вне игры. А вот гости на 45-й минуте с углового открыли счет, выше всех выпрыгнул Уго Экитике и был точен.

На 55-й минуте «Айнтрахт» разыграл мяч до верного, и Натаниэль Браун не мог промахнуться - 0:2. Вскоре Омар Мармуш прямым ударом со штрафного сделал счет 0:3. У соперника же Демирович продолжил ставить отметки на перекладине. Только на 87-й минуте Йоша Вагноман забил гол «Штутгарта». На 90-й - отличился Ник Вольтемаде, и вот она - интрига, 2:3. На седьмой добавленной минуте Фюрих сравнял счет - невероятно. Но помните о роке? Вне игры там, счет не изменился.

«Айнтрахт» все же победил и вышел на третье место, соперник - делит 10-е.