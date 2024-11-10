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Чемпионат Германии. Бундеслига

Меганевезучий «Штутгарт» уступил «Айнтрахту»

10 Ноября 2024 • 21:31 Комментировать
Штутгарт
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

В 10-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» был сильнее «Айнтрахта» по всем статистическим параметрам, кроме основного - голов. Швабы вполне могут сетовать на злой рок.

На 18-й минуте Эрмедин Демирович головой направил мяч в перекладину. Несколько минут, и его команда получила право пробить 11-метровый. Демирович подошел к мячу и не переиграл вратаря. Крис Фюрих послал мяч в сетку на 30-й минуте, но и здесь все и вся против «Штутгарта» - вне игры. А вот гости на 45-й минуте с углового открыли счет, выше всех выпрыгнул Уго Экитике и был точен.

На 55-й минуте «Айнтрахт» разыграл мяч до верного, и Натаниэль Браун не мог промахнуться - 0:2. Вскоре Омар Мармуш прямым ударом со штрафного сделал счет 0:3. У соперника же Демирович продолжил ставить отметки на перекладине. Только на 87-й минуте Йоша Вагноман забил гол «Штутгарта». На 90-й - отличился Ник Вольтемаде, и вот она - интрига, 2:3. На седьмой добавленной минуте Фюрих сравнял счет - невероятно. Но помните о роке? Вне игры там, счет не изменился.

«Айнтрахт» все же победил и вышел на третье место, соперник - делит 10-е.

Протокол игры  
Штутгарт2:3Айнтрахт Фр
  45'Экитике Уго (0:1)
  55'Браун Натаниэль (0:2)
  62'Мармуш Омар (0:3)
(1:3) Вагноман Йоша87'  
(2:3) Вольтемаде Ник 90'  
   
Нюбель АлександрВагноман ЙошаРуо Антони 75' (Хендрикс Рамон ( 75') Шабо Юлиан  57'Миттельштедт МаксимилианКаразор Атакан 61' (Туре Эль Билал ( 61') Штиллер АнгелоРидер Фабиан 61' (Диль Юстин ( 61') Мийо Энцо  87'Фюрих КрисДемирович Эрмедин 75' (Вольтемаде Ник ( 75')
Запасные: Кайтель ЯнникЧейз АнриШтенцель ПаскальАль-Дахиль АминБредлов Фабиан
Трапп КевинТута  26'Кох РобинТеате Артур  90'Коллинс Ннамди 78' (Шаиби Фарес ( 78'  90') Браун Натаниэль 85' (Матанович Игорь ( 85') Схири ЭльесЛарссон Хуго 56' (Гётце Марио ( 56') Эбимбе Эрик 46' (Кнауфф Ансгар ( 46') Мармуш ОмарЭкитике Уго 78' (Бахойа Жан Маттео ( 78')
Запасные: Аменда ОрельУзун КанСантос КауаДауд Махмуд
10 ноября. Стадион "МХП-Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Штутгарт

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